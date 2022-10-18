«Веками сидит в нищете». Подоляк рассказал, почему Россия пытается уничтожить объекты инфраструктуры в Украине

18 октября, 12:35
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Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что страна-агрессор РФ системно пытается уничтожить объекты инфраструктуры в Украине, потому что хочет создать в Европе зону холода, голода, варварства.

По его словам, Россия, которая столетиями сидит в нищете и руинах, ненавидит современную человеческую цивилизацию.

«Поэтому она хочет создать в Европе зону холода, голода, варварства. И потому системно пытается уничтожить объекты инфраструктуры в Украине, атакуя города и мирных граждан», — написал он в Twitter.

Видео дня

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1582287089558659072

Подоляк заявил, что решение этой проблемы — предоставление ПВО/ПРО.

НВ
Фото: НВ

Утром 18 октября Россия снова ударила по Киеву: по меньшей мере три попадания зафиксированы в объекте энергообеспечения на левом берегу столицы.

В Житомире после удара по объекту энергетики двое раненых, а ночью РФ нанесла удар по Запорожью ракетами и дроном-камикадзе, начался пожар на объекте инфраструктуры.

В ночь на вторник, 18 октября, российские оккупанты ударили по Николаеву ракетами С-300. Один человек погиб.

Днем ране Россия атаковала Киев иранскими дронами-камикадзе. После первой атаки возник пожар в нежилом здании, повреждено несколько жилых домов.

После 8:00 утра по Шевченковскому району были нанесены новые удары. Дроны-камикадзе попали в жилой дом, произошел взрыв, жертвами которого стали четыре человека, еще четверо пострадали. Среди погибших — беременная на шестом месяце и ее муж.

https://www.youtube.com/watch?v=J7BLd8CwchA&t=3s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Инфраструктура Михаил Подоляк Война России против Украины

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