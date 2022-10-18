«Веками сидит в нищете». Подоляк рассказал, почему Россия пытается уничтожить объекты инфраструктуры в Украине 18 октября, 12:35 Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что страна-агрессор РФ системно пытается уничтожить объекты инфраструктуры в Украине, потому что хочет создать в Европе зону холода, голода, варварства.

По его словам, Россия, которая столетиями сидит в нищете и руинах, ненавидит современную человеческую цивилизацию.

«Поэтому она хочет создать в Европе зону холода, голода, варварства. И потому системно пытается уничтожить объекты инфраструктуры в Украине, атакуя города и мирных граждан», — написал он в Twitter.

Видео дня

Подоляк заявил, что решение этой проблемы — предоставление ПВО/ПРО.

Фото: НВ

Утром 18 октября Россия снова ударила по Киеву: по меньшей мере три попадания зафиксированы в объекте энергообеспечения на левом берегу столицы.

В Житомире после удара по объекту энергетики двое раненых, а ночью РФ нанесла удар по Запорожью ракетами и дроном-камикадзе, начался пожар на объекте инфраструктуры.

В ночь на вторник, 18 октября, российские оккупанты ударили по Николаеву ракетами С-300. Один человек погиб.

Днем ране Россия атаковала Киев иранскими дронами-камикадзе. После первой атаки возник пожар в нежилом здании, повреждено несколько жилых домов.

После 8:00 утра по Шевченковскому району были нанесены новые удары. Дроны-камикадзе попали в жилой дом, произошел взрыв, жертвами которого стали четыре человека, еще четверо пострадали. Среди погибших — беременная на шестом месяце и ее муж.