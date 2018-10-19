Взрывы и стрельба в колледже Керчи: украинские пограничники рассказали о ситуации на админгранице с Крымом

На административной границе с оккупированным Крымом украинские пограничники не зафиксировали провокаций и нестандартных ситуаций, связанных со взрывами и стрельбой в политехническом колледже Керчи.

Об этом рассказал помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян, пишет 112 Украина.

"Сразу после того, как стало известно, что произошло в Керчи, было принято решение об усилении охраны админграницы с временно оккупированным Крымом, в первую очередь это было связано с тем, что была высокая вероятность того, что РФ попытается переложить ответственность на воображаемых украинских диверсантов. За этот период провокаций или нестандартных ситуаций на админгранице с временно оккупированным Крымом не зафиксировано", - уточнил он.

Слободян добавил, что пограничники продолжают отслеживать ситуацию на оккупированном полуострове.

"На данный момент градус напряжения еще не снят, еще есть возможность использования этой информации российскими СМИ, спецслужбами для каких-то провокационных действий. Поэтому несколько дней эти мероприятия еще будут продолжаться", - резюмировал он.

Напомним, 17 октября прогремел взрыв в Керченском политехническом колледже в аннексированном Крыму. По словам очевидцев, взрыв произошел в помещении столовой.

Погиб 21 человек, часть пострадавших находится в реанимации.

В СК РФ заявили, что вероятным террористом оказался 18-летний студент этого же колледжа Владислав Росляков. После нападения он покончил с собой. Его мотивы пока не известны.

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