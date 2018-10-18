Взрывы и стрельба в Керчи: среди погибших были 11 несовершеннолетних и пять сотрудников колледжа

Среди погибших в результате взрывов и стрельбы в политехническом колледже оккупированной Керчи было 15 учащихся и пять сотрудников учебного заведения.

Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, пишет Интерфакс.

"20 погибших, из них 15 учащихся, среди них 11 несовершеннолетних, пятеро - работники", - уточнила она.

По словам Скворцовой, основная причина смерти – огнестрельные ранения.

В больницы же попали пострадавшие от взрыва.

Напомним, 17 октября прогремел взрыв в Керченском политехническом колледже в аннексированном Крыму. По словам очевидцев, взрыв произошел в помещении столовой.

В СК РФ заявили, что вероятным террористом оказался 18-летний студент этого же колледжа Владислав Росляков. После нападения он покончил с собой. Его мотивы пока не известны.

Российские правоохранители расследуют взрыв по статье "массовое убийство".Прокуратура АР Крым зарегистрировала уголовное производство по факту террористического акта.