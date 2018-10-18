Взрывы и стрельба в Керчи: среди погибших были 11 несовершеннолетних и пять сотрудников колледжа

Среди погибших в результате взрывов и стрельбы в политехническом колледже оккупированной Керчи было 15 учащихся и пять сотрудников учебного заведения.
Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, пишет Интерфакс.
"20 погибших, из них 15 учащихся, среди них 11 несовершеннолетних, пятеро - работники", - уточнила она.
По словам Скворцовой, основная причина смерти – огнестрельные ранения.
В больницы же попали пострадавшие от взрыва.
Напомним, 17 октября прогремел взрыв в Керченском политехническом колледже в аннексированном Крыму. По словам очевидцев, взрыв произошел в помещении столовой.
В СК РФ заявили, что вероятным террористом оказался 18-летний студент этого же колледжа Владислав Росляков. После нападения он покончил с собой. Его мотивы пока не известны.
Российские правоохранители расследуют взрыв по статье "массовое убийство".Прокуратура АР Крым зарегистрировала уголовное производство по факту террористического акта.
Смотрите также
Украина 2020. Экономика
Не пропустите! 18 октября, состоится лекция НВ «Экономика 2020». Новый курс или старые реформы? Приватизация или откаты? Доллар по 8 или 50? Рост или дефолт? Спикеры: Андрей Коболев, Виктор Пинзеник, Оксана Маркарова, Ольга Гуцал.Попасть на лекцию
Комментарии
Правила комментирования