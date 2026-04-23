В среду вечером, 22 апреля, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремела серия взрывов.

Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.

По информации аналитиков, произошел пожар, вероятно, в районе подстанции.

Также очевидцы говорят о частичном блэкауте и серии взрывов перед пожаром. На опубликованных кадрах виден масштабный пожар и задымление.

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Telegram-канал Exilenova предполагает, что подстанцию атаковали дроны.

9 апреля во временно оккупированном Мелитополе пропал свет. Сообщалось об атаке на местную подстанцию.

Гауляйтер Запорожской области Евгений Балицкий подтвердил информацию об атаке. По его словам, в результате «массированного удара по объекту энергетической инфраструктуры в южной части Запорожской области» была повреждена часть оборудования.

В ночь на 4 апреля ряд мониторинговых Telegram-каналов сообщали, что в оккупированном Мелитополе дроны атаковали подстанцию. Тогда у части города также пропал свет.