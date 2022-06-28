Оккупанты атаковали ракетами Николаев: СМИ сообщили о работе ПВО 28 июня, 07:18 Утром в Николаеве прогремели взрывы (Фото:Суспільне Миколаїв)

Террористическое государство Россия утром во вторник, 28 июня, атаковала ракетами Николаев.

Мэр Николаева Александр Сенкевич в Telegram сообщил, что в городе звучат взрывы, и призвал всех оставаться в укрытиях.

Как сообщает Суспільне, взрывы в Николаеве были слышны более 40 минут.

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Первый взрыв прогремел в 4:48, в 4:52 второй. Под обстрелом оказались разные районы города.



Около пяти часов в небе появились два разрыва ракет противовоздушной обороны.

Последний взрыв был слышен в 5:23.

27 июня российские военные в очередной раз обстреляли Николаев кассетными снарядами.

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