Оккупанты атаковали ракетами Николаев: СМИ сообщили о работе ПВО
Утром в Николаеве прогремели взрывы (Фото:Суспільне Миколаїв)
Террористическое государство Россия утром во вторник, 28 июня, атаковала ракетами Николаев.
Мэр Николаева Александр Сенкевич в Telegram сообщил, что в городе звучат взрывы, и призвал всех оставаться в укрытиях.
Как сообщает Суспільне, взрывы в Николаеве были слышны более 40 минут.
Первый взрыв прогремел в 4:48, в 4:52 второй. Под обстрелом оказались разные районы города.
Около пяти часов в небе появились два разрыва ракет противовоздушной обороны.
Последний взрыв был слышен в 5:23.
27 июня российские военные в очередной раз обстреляли Николаев кассетными снарядами.
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