Взрывы боеприпасов под Балаклеей начались после атаки беспилотника - Матиос

Диверсию на складах Министерства обороны Украины в городе Балаклея Харьковской области, произошедшую в марте 2017 года, устроили с помощью беспилотника, который есть на вооружении российской армии.

Об этом в эфире харьковского телеканала ОТБ сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

"Основная версия заключается в применении ударного беспилотного аппарата, который прибыл из-за пределов территории Украины, отбомбился и вернулся назад", - заявил он.

По его словам, модель этого беспилотника была продемонстрирована на параде вооруженных сил РФ на Красной площади в Москве 9 мая.

Матиос отметил, что следствие пока не располагает информацией о том, кто командовал этой операцией.

Напомним, в ночь на 23 марта 2017 года начался пожар на складах хранения боеприпасов, расположенных неподалеку от Балаклеи Харьковской области. Из города и близлежащих сел были эвакуированы 20 000 человек. Пожар уничтожил 70% боеприпасов.

СБУ открыла уголовное производство по факту взрывов арсенала под Балаклеей по статье диверсия.