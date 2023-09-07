Во время ночной атаки РФ украинские военные уничтожили 25 шахедов — Воздушные силы ВСУ

7 сентября, 07:58
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Спасатели на месте российской атаки в Одесской области (Фото:www.facebook.com/DSNSODE?locale=uk_UA)

Спасатели на месте российской атаки в Одесской области (Фото:www.facebook.com/DSNSODE?locale=uk_UA)

В ночь на четверг, 7 сентября, во время удара РФ по Украине было уничтожено 25 шахедов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Всего зафиксировано пуски 33 шахедов, в основном — в направлении южных районов Одесской области.

В ночь на 7 сентября Россия в очередной раз атаковала дронами-камикадзе Shahed порты Одесской области, в частности Измаил. Также ночью взрывы слышали в Сумской и Донецкой областях.

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Это уже четвертая атака Измаильского района за последние пять дней.

В ночь на 6 сентября Россия запустила по Украине несколько групп ударных беспилотников и ракеты различных типов. Дроны около трех часов атаковали Измаильский район Одесской области, где расположены порты Измаил, Килия и Рени, а ракеты ударили по Киеву.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Война России против Украины дроны-камикадзе шахеды

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