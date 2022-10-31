Вражеская атака. В Украине в результате утренних обстрелов пострадали 13 человек 31 октября, 13:42 В Украине в результате утренних обстрелов пострадали 13 человек (Фото:www.facebook.com/mvs.gov.ua)

Глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что в понедельник, 31 октября, в Украине в результате обстрелов, нанесенных страной-агрессором РФ, пострадали 13 человек.

«На данный момент у нас есть 13 человек, которые были травмированы в результате сегодняшних атак РФ», — сказал он в эфире телемарафона.

По его словам, полиция вместе с СБУ и прокуратурой будет устанавливать ущерб и фиксировать те преступления, которые были совершены сегодня на территории Украины.

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В понедельник, 31 октября, Россия совершила новую массированную ракетную атаку по всей территории Украины.

Несколько взрывов прогремели в Киеве, попадания ракет зафиксированы в Харькове, Запорожье, Черкасской, Киевской, Кировоградской областях. Во многих областях слышали работу ПВО.