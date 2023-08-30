Ночной удар РФ: в Киевской области повреждены частные дома, три человека пострадали — фото 30 августа, 08:39 Последствия удара РФ в Киевской области (Фото:/t.me/s/andrii_nebytov)

В среду, 30 августа, во время ночного удара РФ в Киевской области были повреждены частные дома, три человека пострадали.

Об этом сообщил глава областной полиции Андрей Небитов в Telegram.

По его словам, шесть частных домов повреждены в результате падения обломков ракет и шахедов.

Из-за возгорания дома после попадания обломков ожоги получила 69-летняя женщина. Незначительные порезы также получили 43-летний и 49-летний мужчины.

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Разрушены гаражные помещения, было уничтожено два авто.

Фото: t.me/s/andrii_nebytov

Фото: t.me/s/andrii_nebytov

Фото: t.me/s/andrii_nebytov

Фото: t.me/s/andrii_nebytov

Глава областной полиции рассказал, что из-за атаки агрессора повреждены частные усадьбы в одном из районов. Повреждена кровля, окна. Также произошло возгорание травяного настила, которое спасателям удалось оперативно локализовать.

Падение обломков российской ракеты обнаружили и на территории местного кладбища, где произошло возгорание.

На местах падения обломков работают экстренные службы. Полицейские проводят осмотр и фиксируют последствия ночного вражеского удара.

30 августа во время удара России по Киеву было уничтожено более 20 вражеских целей, обломки упали в двух районах, два человека погибли, трое пострадали.