Враг уничтожает гражданскую инфраструктуру. В Воздушных силах Украины прокомментировали новый удар РФ 28 августа, 10:39 Последствия удара РФ в Полтавской области (Фото:https://t.me/ermaka2022)

В понедельник, 28 августа, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, комментируя новый ракетный удар РФ по Украине, заявил, что враг держит Украину и Силы обороны в напряжении, уничтожая гражданскую инфраструктуру.

«У них (россиян, — ред.) есть свои определенные задачи, цели, объекты, которые они пытаются поразить и уничтожить. На этот раз на Полтавщине. Это гражданский объект, а туда направили ракеты аж с Черного моря», — сказал Игнат в эфире телемарафона.

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Игнат добавил, что враг уничтожает гражданскую инфраструктуру.

«Мы видели это с портами в Одесской области и других регионах. Зерно и другое продовольствие. Вот и лицо России, которая устроила здесь не один голодомор. Сейчас она продолжает эту работу", - сказал он.

По его словам, "в прошлом году это была энергетика", а "сейчас уже продовольственный сектор".

В ночь на понедельник, 28 августа, в большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ сообщали о пусках российских ракет Калибр.

В результате атаки в Полтавской области двое погибших и двое раненых, еще двоих ищут, разрушен производственный цех предприятия.

Также Россия ударила ракетами по Кривому Рогу. Уничтожено два дома, еще пять — повреждены.