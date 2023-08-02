«Россию можно и нужно остановить». Зеленский прокомментировал новый ночной удар РФ по Украине 2 августа, 09:08 Россия атаковала Киев (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В среду, 2 августа, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал новый ночной удар РФ по Украине.

«Очередная ночь войны, очередная ночь работы нашей героической ПВО. Защищаемся на максимуме имеющихся сил. Сбито много „шахедов“. К счастью, обошлось без жертв. К сожалению, есть повреждения», — говорится в сообщении главы государства в Telegram.

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По его словам, самые существенные повреждения — на Юге страны.

«Российские террористы снова били по портам, по зерну, по глобальной продовольственной безопасности. Все наши оперативные службы сработали эффективно», — подчеркнул он.

Зеленский заявил, что мир должен реагировать.

«Когда мишенью являются гражданские порты, когда террористы сознательно разрушают даже элеваторы — это угроза всем на всех континентах. Россию можно и нужно остановить», — добавил он.

В ночь на среду, 2 августа, российские оккупанты запустили несколько групп дронов-камикадзе в сторону Украины.

В частности, Россия атаковала Одесскую область, на промышленных и портовых объектах возникли пожары, поврежден элеватор.

Также над Киевом сбили более десяти шахедов, обломки упали в трех районах.

