Атаковали с вечера. В Воздушных силах ВСУ рассказали подробности о новом ударе России по Украине 19 сентября, 12:22 Дым после удара РФ по Львову (Фото:REUTERS/Stringer)

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал подробности об ударе РФ по Украине, который был нанесен в ночь на вторник, 19 сентября.

Игнат в эфире телемарафона сказал, что россияне начали атаковать с вечера прошлых суток.

По его словам, сегодня враг с юго-восточного направления направил свои БПЛА, которые двигались по территории Украины, минуя восточные, центральные области, двигаясь в направлении запада.



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Спикер рассказал, что по следованию БПЛА уничтожались различными подразделениями и авиацией: из 30 уничтожено 27 — это очень хороший показатель.

Игнат считает, что россияне будут бить и в дальнейшем, а наше дело их уничтожать.



В ночь на вторник, 19 сентября, в ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу из-за атаки шахедов. В Одессе, Кривом Роге и Львове прогремели взрывы, работу ПВО слышали в Хмельницкой области. Около полуночи РФ также наносила удары по Харькову.

В результате удара во Львове произошло возгорание на промышленном складе.

Из-под завалов достали двух человек — женщину и мужчину. Женщина предварительно без травм. Мужчина в тяжелом состоянии.

Мэр Львова Садовый уточнил, что известно об одном пострадавшем в результате атаки — 26-летнем парне. Его госпитализировали с открытым переломом конечности.

В результате попадания в Кривом Роге загорелось многоэтажное здание.