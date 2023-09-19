Атаковали с вечера. В Воздушных силах ВСУ рассказали подробности о новом ударе России по Украине
Дым после удара РФ по Львову (Фото:REUTERS/Stringer)
Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал подробности об ударе РФ по Украине, который был нанесен в ночь на вторник, 19 сентября.
Игнат в эфире телемарафона сказал, что россияне начали атаковать с вечера прошлых суток.
По его словам, сегодня враг с юго-восточного направления направил свои БПЛА, которые двигались по территории Украины, минуя восточные, центральные области, двигаясь в направлении запада.
Спикер рассказал, что по следованию БПЛА уничтожались различными подразделениями и авиацией: из 30 уничтожено 27 — это очень хороший показатель.
Игнат считает, что россияне будут бить и в дальнейшем, а наше дело их уничтожать.
В ночь на вторник, 19 сентября, в ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу из-за атаки шахедов. В Одессе, Кривом Роге и Львове прогремели взрывы, работу ПВО слышали в Хмельницкой области. Около полуночи РФ также наносила удары по Харькову.
В результате удара во Львове произошло возгорание на промышленном складе.
Из-под завалов достали двух человек — женщину и мужчину. Женщина предварительно без травм. Мужчина в тяжелом состоянии.
Мэр Львова Садовый уточнил, что известно об одном пострадавшем в результате атаки — 26-летнем парне. Его госпитализировали с открытым переломом конечности.
В результате попадания в Кривом Роге загорелось многоэтажное здание.