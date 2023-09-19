Новый удар РФ по Украине: украинские военные уничтожили 27 шахедов — Воздушные силы ВСУ
Остатки сбитого дрона (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
Во время атаки РФ по Украине в ночь на вторник, 19 сентября, украинские военные уничтожили 27 шахедов, сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Во время атаки противник применил ударные БпЛА типа Shahed-136/131, а также баллистическую ракету Искандер-М.
Всего зафиксировано пуски 30 ударных БпЛА с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск — РФ), а также одной баллистической ракеты Искандер-М — ее противник выпустил с территории временно оккупированного Крыма в направлении Кривого Рога.
В результате боевой работы 27 шахедов уничтожено противовоздушной обороной по маршруту следования в Южных, Центральных и Западных областях.
Также на восточном направлении уничтожен разведывательный БпЛА оперативно-тактического уровня.
В ночь на вторник, 19 сентября, в ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу из-за атаки шахедов. В Одессе, Кривом Роге и Львове прогремели взрывы, работу ПВО слышали в Хмельницкой области. Около полуночи РФ также наносила удары по Харькову.
В результате удара во Львове произошло возгорание на промышленном складе.
Из-под завалов достали двух человек — женщину и мужчину. Женщина предварительно без травм. Мужчина в тяжелом состоянии.
Мэр Львова Садовый уточнил, что известно об одном пострадавшем в результате атаки — 26-летнем парне. Его госпитализировали с открытым перелом конечности.
В результате попадания в Кривом Роге загорелось многоэтажное здание.