Ночная атака РФ: украинские военные уничтожили 17 шахедов — Воздушные силы ВСУ 14 сентября, 09:45 Фрагмент беспилотника после одной из атак РФ (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Украинские военные уничтожили 17 шахедов, которые страна-агрессор Россия запустила по Украине в ночь на четверг, 14 сентября, сообщили в Telegram Воздушные силы ВСУ.

Российские оккупанты атаковали Украину несколькими группами ударных БпЛА типа Shahed-136/131 с трех направлений: мыс Чауда — Крым; Ейск, Курск — РФ.

Всего зафиксировано пуски 22 шахедов в направлении Николаевской, Запорожской, Днепропетровской и Сумской областей.

Видео дня

По результатам боевой работы этой ночью противовоздушной обороной уничтожено 17 из 22 вражеских ударных БпЛА.

В ночь на четверг, 14 сентября, Воздушные силы Украины предупредили о воздушной тревоге в ряде областей, РФ снова массированно атаковала шахедами. В отдельных регионах была угроза баллистических ударов.

Ночью Россия осуществила три обстрела приграничья Сумской области: зафиксировано четыре взрыва, обстрелам подверглись Юнаковская и Новослободская громады.

Над Днепропетровской областью ночью сбили три БПЛА, обломки повредили частные дома.