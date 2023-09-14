Ночная атака РФ: украинские военные уничтожили 17 шахедов — Воздушные силы ВСУ
Фрагмент беспилотника после одной из атак РФ (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
Украинские военные уничтожили 17 шахедов, которые страна-агрессор Россия запустила по Украине в ночь на четверг, 14 сентября, сообщили в Telegram Воздушные силы ВСУ.
Российские оккупанты атаковали Украину несколькими группами ударных БпЛА типа Shahed-136/131 с трех направлений: мыс Чауда — Крым; Ейск, Курск — РФ.
Всего зафиксировано пуски 22 шахедов в направлении Николаевской, Запорожской, Днепропетровской и Сумской областей.
По результатам боевой работы этой ночью противовоздушной обороной уничтожено 17 из 22 вражеских ударных БпЛА.
В ночь на четверг, 14 сентября, Воздушные силы Украины предупредили о воздушной тревоге в ряде областей, РФ снова массированно атаковала шахедами. В отдельных регионах была угроза баллистических ударов.
Ночью Россия осуществила три обстрела приграничья Сумской области: зафиксировано четыре взрыва, обстрелам подверглись Юнаковская и Новослободская громады.
Над Днепропетровской областью ночью сбили три БПЛА, обломки повредили частные дома.