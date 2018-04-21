Взрывчатка, которая сдетонировала в спальном районе Киева, была радиоуправляемой - полиция

Взрывное устройство, которое 21 апреля сдетонировало на спортивной площадке в Днепровском районе Киева, было самодельным и радиоуправляемым.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на данные полиции.

"Взрывотехники предполагают, что это было радиоуправляемое взрывное устройство", - заявила пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик.

Экспертиза должна дать больше информации о том, что именно взорвалось на спортплощадке. Правоохранители начали поиск злоумышленника.

По факту взрыва следователи начали сразу два уголовных производства - за хулиганство и незаконное обращение с оружием.

Сам взрыв произошел в субботу, 21 апреля, ровно в 8:00 утра, прибор был под одеялом.

Металлическими шариками посекло столбики, деревья и окно на одном из этажей близлежащего дома. Небольшие воронки есть и в шиферном ограждении автостоянки рядом. Люди и автомобили не пострадали.

Охранник парковки рассказал, что видел накануне вечером подозрительного мужчину.