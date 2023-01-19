Громкий звук потряс город. Российские оккупанты ударили ракетой С-300 по Матвеевской общине — ОВА 19 января, 09:13 Последствия одного из обстрелов (Фото:t.me/starukhofficial)

Ночью, в четверг, 19 января, российские оккупанты ударили ракетой С-300 по Матвеевской общине, об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в Telegram.

«Звук, который всколыхнул ночью областной центр — это вражеский огонь, направленный на Матвеевскую общину», — говорится в сообщении.

По его словам, ракета С-300 упала в поле, от взрыва в местном образовательном заведении и зданиях рядом выбило все окна. Обошлось без жертв.

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Старух заявил, что в настоящее время зафиксировано 28 сообщений о разрушении.

«Террорист не понимает человечности, только язык оружия. Поддерживаем ВСУ, благодарим международных партнеров. Приближаем освобождение от нашествия каждый на своей позиции», — написал он.

