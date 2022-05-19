Оккупанты учат украинский язык. У комендатуры в захваченном Россией Мелитополе произошел взрыв — ОВА 19 мая, 07:37 Цей матеріал також доступний українською Российские захватчики боятся ночной «партизанщины» в Мелитополе (Фото:Соцсети)

Возле российской комендатуры в оккупированном Мелитополе 18 мая произошел взрыв от гранаты.



Война России против Украины — главные события 18 мая

Об этом в Telegram сообщает Запорожская областная военная администрация со ссылкой на свидетельства местных жителей.

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Отмечается, что российские захватчики боятся ночной «партизанщины» и начинают учить украинский язык — об этом стало известно из перехваченных телефонных разговоров оккупантов, которые жалуются на атаки украинцев в Запорожской области.

«Что интересно: в конце разговора захватчики переходят на украинский и прощаются словами «До свидания». Еще немного и мы научим их говорить «Слава Украине!», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что украинские партизаны ликвидировали в Мелитополе сразу двух военнослужащих РФ высокого ранга. В среду, 18 мая, появилась информация о подрыве в захваченном Мелитополе вражеского бронепоезда.

Советник главы офиса президента Алексей Арестович сообщил, что партизаны во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области взорвали железнодорожные пути, а не российский бронепоезд.



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