Подрыв авто возле бизнес-центра коллаборанта Балицкого в Мелитополе: СМИ раскрыли новые подробности 27 октября, 10:55 СМИ установили личность водителя машины, которая пострадала в результате взрыва (Фото:Риа-Мелитополь)

ВАЗ, который взорвался возле бизнес-центра коллаборанта Евгения Балицкого в захваченном Мелитополе, простоял на этом месте около двух недель.

Об этом сообщило местное издание Риа Мелитополь со ссылкой на местных жителей.

«Местные жители утверждают, что взорвавшийся ВАЗ находился на этом месте порядка двух недель. Но в то утро мимо ехал синий Фольксваген Кади, и ВАЗ внезапно сдетонировал. У иномарки оторвало дверь», — отметили там.

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По данным СМИ, водитель пострадал и был доставлен в больницу.

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По данным оккупантов, у него травы легкой степени тяжести и контузия.

Также установлена личность водителя. Им оказался любитель «русского мира», бывший милиционер Анатолий Исаков 1966 года рождения.

25 октября во временно оккупированном РФ Мелитополе Запорожской области произошел взрыв возле здания, в котором расположились местные пропагандисты и сотрудники ФСБ.

По словам мэра города, захватчики определили Мелитополь как «административный центр» Запорожской области и борются между собой за сферу влияния.