Взрыв Волги в Киеве: врачи сообщили о частичном выходе 5-летнего мальчика из комы

У пострадавшего в результате взрыва в машине в Киеве 5-летнего мальчика появляются признаки сознания.

Об этом сообщили врачи больницы Охматдет, пишет ТСН.

"Сейчас действительно есть постепенное восстановление сознания, но это мы можем констатировать частично выход из комы. Ребенок начинает выполнять простые инструкции", - сказали медики.

По словам мамы ребенка, ему установили в мозг микрочип, чтобы наблюдать за давлением. Мальчик пытается сам дышать.

Еще трое пострадавших девочек находятся в стабильном состоянии. У них поражения глаз, но угроз жизни нет.

Одной из пострадавших будут удалять из глаза посторонний предмет.

Напомним, 14 июня в 16:40 в Киеве взорвался припаркованный во дворе автомобиль. В результате взрыва пострадали четверо детей. Взрыв произошел, когда дети попытались открыть какую-то коробку, которую нашли в Волге. Машина уже долгое время стояла неподалеку от одного из домов.

Владельца авто задержали в Ровенской области. Им оказался офицер запаса ВСУ и участник АТО, ему объявили о подозрении по двум статьям и арестовали на два месяца.