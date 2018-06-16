Взрыв Волги в Киеве: владельцу авто объявили о подозрении по двум статьям, ему грозит семь лет тюрьмы

Владельцу Волги, которая взорвалась в одном из районов Киева, сообщили о подозрении в совершении преступлений по двум статьям.

Об этом рассказал глава столичной полиции Андрей Крищенко.

По его словам, мужчину подозревают в совершении преступлений по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) УК Украины.

"Ему грозит до семи лет лишения свободы", - уточнил Крищенко.

Владелец авто задержан, готовится ходатайство о его аресте.

Следователи назначили ряд криминалистических экспертиз, по результатам которых и после детального допроса пострадавших детей возможна переквалификация на более тяжкое преступление.

Напомним, 14 июня в 16:40 в Киеве взорвался припаркованный во дворе автомобиль. В результате взрыва пострадали четверо детей. Взрыв произошел, когда дети попытались открыть какую-то коробку, которую нашли в Волге. Машина уже долгое время стояла неподалеку от одного из домов.

По словам медиков, самый младший 5-летний мальчик в тяжелом состоянии. Ему сделали многочасовую операцию. Он находится в состоянии медикаментозного сна.

Состояние трех травмированных девочек после операций остается средней тяжести.

Владельца авто задержали в Ровенской области. Им оказался офицер запаса ВСУ и участник АТО, полиция отрабатывает несколько версий инцидента.