Взрыв Волги в Киеве: владельца взяли под стражу на 2 месяца

Мужчина сам попросил взять его под стражу

В Святошинском суде Киева избрана мера пресечения Сергею Михасюку, в Волге которого на днях раздался взрыв и пострадали дети.

Об этом сообщает ТСН.

Михасюка взяли под стражу на 60 суток - до 12 августа.

Во время судебного заседания бесплатный адвокат подозреваемого подал самоотвод, потому что не верил в виновность своего подзащитного. Суд принял отвод, а подозреваемый отказался от адвокатов. Далее рассмотрение дела длилось без адвокатов.

Мужчина признал все и сам попросил взять его под стражу.

Напомним, 14 июня в 16:40 в Киеве взорвался припаркованный во дворе автомобиль. В результате взрыва пострадали четверо детей. Взрыв произошел, когда дети попытались открыть какую-то коробку, которую нашли в Волге. Машина уже долгое время стояла неподалеку от одного из домов.

По словам медиков, самый младший 5-летний мальчик в тяжелом состоянии. Ему сделали многочасовую операцию. Он находится в состоянии медикаментозного сна.

Состояние трех травмированных девочек после операций остается средней тяжести.

Владельца авто задержали в Ровенской области. Им оказался офицер запаса ВСУ и участник АТО, полиция отрабатывает несколько версий инцидента.