Взрыв Волги в Киеве: 5-летнему мальчику сделали операцию на глазах, девочек перевели в обычные палаты

5-летнему мальчику, который пострадал в результате взрыва Волги в Киеве, сделали операцию на глазах.

Об этом сообщила пресс-секретарь больницы Охматдет София Кущ, пишет УП.

"Вчера у мальчика была проведена полная реконструкция глаза. Зрение будет – невысокое, но и за него еще предстоит побороться", - уточнила она.

По словам представителя больницы, была сложная операция на правом глазу у мальчика.

"На левом глазу лучше ситуация", - добавила Кущ.

Ребенку придется восстанавливаться после операции около полугода. Пока он находится в реанимации.

Пострадавших девочек перевели в обычную палату. Они будут под наблюдением врачей до конца недели.

"К концу недели еще будут наблюдаться у нас в больнице в динамике", - резюмировала пресс-секретарь Охматдета.

Напомним, 14 июня в 16:40 в Киеве взорвался припаркованный во дворе автомобиль. В результате взрыва пострадали четверо детей. Взрыв произошел, когда дети попытались открыть какую-то коробку, которую нашли в Волге. Машина уже долгое время стояла неподалеку от одного из домов.

Владельца авто задержали в Ровенской области. Им оказался офицер запаса ВСУ и участник АТО, ему объявили о подозрении по двум статьям и арестовали на два месяца.