Взрыв в центре Львова: два человека в реанимации, работа рождественской ярмарки приостановлена
В результате взрыва газового баллона на рождественской ярмарке в центре Львова пострадали четыре человека.
Как сообщили в местном горсовете, двое пострадавших находятся в реанимации горбольницы №8, еще двоих доставили в ожоговое отделение.
У всех пострадавших ожоги лица, шеи, туловища и рук. Площадь и глубина ожогов устанавливается.
После инцидента власти города приняли решение закрыть работу ярмарки до получения результатов расследования и решения городской комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Ранее сообщалось, что во Львове загорелся один из домиков, установленных на рождественской ярмарке. По некоторым данным, причиной происшествия стал взрыв газового баллона.