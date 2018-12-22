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Взрыв в центре Львова: два человека в реанимации, работа рождественской ярмарки приостановлена

Сегодня, 15:26
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Работу ярмарки приостановили до получения результатов расследования

Фото: city-adm.lviv.ua

В результате взрыва газового баллона на рождественской ярмарке в центре Львова пострадали четыре человека.

Как сообщили в местном горсовете, двое пострадавших находятся в реанимации горбольницы №8, еще двоих доставили в ожоговое отделение.

У всех пострадавших ожоги лица, шеи, туловища и рук. Площадь и глубина ожогов устанавливается.

После инцидента власти города приняли решение закрыть работу ярмарки до получения результатов расследования и решения городской комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Ранее сообщалось, что во Львове загорелся один из домиков, установленных на рождественской ярмарке. По некоторым данным, причиной происшествия стал взрыв газового баллона.

Теги:   Взрыв Ярмарка Львов

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