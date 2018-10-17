Взрыв в техникуме в Керчи. Что известно на данный момент

Пострадавших увозили не только на скорых, но и на любом транспорте, оказавшемся поблизости

17 октября около 11:30 в оккупированной Россией Керчи произошли взрыв и стрельба в политехническом техникуме, в результате которых погибли 18 человек и около 50 были ранены. Российский антитеррористический комитет заявил, что взорвалось "неустановленное взрывное устройство". Стрелявшим оказался 18-летний студент колледжа, он покончил с собой.

НВ рассказывает, что об известно о происшествии на данный момент.

Жертвы и пострадавшие

С первых сообщений стало известно, что в результате происшествия в техникуме погибли не менее 10 человек, и пострадали еще около 50.

В местных СМИ опубликовали множество фото и видео с места инцидента, на которых видно, что пострадавших увозят в больницы не только на скорых, но и на общественном транспорте и даже на грузовиках.

На одном из опубликованных местными СМИ видео мужчина в окровавленной рубашка рассказывает, что пострадавших "больше 30" и их увозили на общественном транспорте. Переносить пострадавших к транспорту помогали все, кто оказался поблизости. По его словам, среди пострадавших, как ученики колледжа, так и его сотрудники.

Мужчина также рассказал, что работает в соседнем здании. Услышав взрыв, он прибежал на место происшествия и увидел "людей без ног, без рук". Пострадавшие находились в сознании или в состоянии шока. По его словам, кроме взрыва на первом этаже, были также выстрелы на втором этаже.

Примерно через два часа после взрыва официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко заявила, что известно о 13 погибших и около 50 пострадавших, большинство из которых подростки.

Керчь Инфо сообщило со ссылкой на неофициальный источник в больнице, что количество пострадавших при теракте в политехническом колледже выросло до 70 человек, четверо из которых скончались в больнице.

А "глава Крыма" Сергей Аксенов заявил в эфире российского ТВ, что погибших 18, а пострадавших более 40.

ТАСС со ссылкой на Центр медицины катастроф сообщил, что шестеро из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, а 31 пострадавшему может понадобиться эвакуация.

Версии произошедшего

Сначала российские СМИ сообщили, что взрыв спровоцировал газовый баллон. Он был настолько мощный, что на двух этажах выпали окна.

Однако вскоре очевидцы стали сообщать, что, кроме взрыва, была также стрельба. Вахтер колледжа Наталья Паникоровская рассказала российским СМИ, что взрывов было два.

"А потом уже люди спускались, говорили, что по второму этажу слышали, как стреляют. Никто не проходил. Они могли с обратной стороны зайти: у нас там забор такой, что можно было пройти. С обратной стороны зайдите - там такие ворота, камеры нет, можно спокойно перелезть", - заявила она.

Вахтер также сказала, что тоже слышала выстрелы, и ей показалось, что это была автоматная очередь.

О стрельбе из автоматов, ссылаясь на очевидцев, писали и местные СМИ. Очевидцы также заявили о том, что взрыв был в столовой.

Вскоре Национальный антитеррористический комитет РФ объявил, что было взорвано "неустановленное взрывное устройство". В СК РФ начали расследовать инцидент как теракт и сообщили, что взрывное устройство было начинено металлическими предметами.

Издание Керчь Инфо со ссылкой на силовиков сообщило, что всего нападавших было четверо и "они просто заходили по кабинетам во время большой перемены и расстреливали всех, кто попадется". Троих из них якобы задержали, а одному удалось скрыться.

А телеграм-канал Mash опубликовал два фото стрелка. Судя по одному из них, он стрелял из ружья.

Затем СМИ сообщили, что подозреваемый - 18-летний Владислав Росляков, и он найден мертвым в помещении колледжа. В СК РФ подтвердили эту информацию. Владислав Росляков был студентом 4-го курса колледжа. Предварительная причина его смерти - самоубийство. СМИ пишут, что Росляков владел оружием законно. В начале сентября он якобы получил разрешение на ружье 12 калибра, а затем приобрел к нему около 150 патронов.

Стало также известно, что первоначальный осмотр тел показал, что погибшие умерли от огнестрельных ранений. После этого дело переквалифицировали как убийство двух и более лиц общеопасным способом.

Телеграм-канал Mash сообщил, что мать Владислава Рослякова Галина Рослякова работает санитаркой в онкодиспансере Керчи. Туда тоже доставляли студентов, раненых в колледже, и она оказывала им помощь, так как была на работе. Согласно еще одному сообщению, на следственные действия ее забрали прямо из клиники - она не знала, что виновник ранения человека, которому она оказывала помощь, ее сын.

Реакция оккупационных властей

После взрыва в колледже к зданию учебного заведения пригнали бронетранспортеры и военные грузовики с вооруженными солдатами. Соответствующее видео появилось в Сети.

В Керчь прибыл "глава Крыма" Сергей Аксенов. Он объявил в связи с инцидентом трехдневный траур в Крыму.

Керчь.FM сообщало, что в городе закрыли все места массового скопления людей. Родителей обзвонили и сказали забрать детей из школ и детских садов. В некоторые детские сады приехала полиция.

Из-за происшествия в Керчи ограничили работу общественного транспорта.

Сообщалось, что из Сочи и Ростова-на-Дону в Керчь должны вылететь три вертолета МЧС Ми-8 с психологами, медицинскими модулями и спасателями на борту. Кроме того, в 16:00 из подмосковного аэропорта Жуковский в Керчь должен вылететь Ил-76 МЧС России.

В Минобороны РФ заявили, что для эвакуации пострадавших из Керчи готовы четыре специализированных самолета Ил-76.

Глава Минтранса РФ Евгений Дитрих заявил, что из-за "теракта" усилят охрану Крымского моста.

Реакция украинских властей

Прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное производство по факту взрыва в политехническом колледже оккупированной Керчи по статье Теракт.

Украинские пограничники из-за инцидента усилили охрану границы с оккупированным Крымом.

Прикордонники посилили заходи безпеки на адмінкордоні з Кримом через вибухи в Керчі ???? https://t.co/ODbaKCOpL3#новини pic.twitter.com/90BhsgS9Z0 — МВС України (@MVS_UA) 17 октября 2018 г.

НВ