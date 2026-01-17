В Харькове произошел взрыв в многоэтажке, два человека погибли

В Салтовском районе Харькова произошел взрыв в жилой многоэтажке. По информации городского головы Игоря Терехова, на месте происшествия обнаружены тела двух погибших, еще несколько человек пострадали.

Обновлено 03:10

Погибшие при взрыве неизвестного происхождения в Харькове были мужчина и женщина, их тела деблокируют из-под завалов, рассказал Суспільному представитель ГСЧС Харьковщины Василенко.

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По его словам, взрыв прогремел в квартире на пятом этаже 16-этажного дома в половине второго ночи.

Повреждены перекрытия между тремя этажами. Продолжается разбор завалов, причины взрыва устанавливаются.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

На месте происшествия обнаружены тела двух погибших, еще несколько человек пострадали.



Продолжаются поисково-спасательные работы, на месте работают экстренные службы и коммунальные подразделения. Происхождение взрыва выясняется.

Салтовский район остается одной из наиболее пострадавших территорий Харькова от российских обстрелов. Городские власти призывают жителей соблюдать меры безопасности и реагировать на сигналы тревоги.