В Ровенской области прогремел взрыв: власти заявили об учениях ВСУ

30 апреля, 00:35
Поделиться:
Власти Ровенщины сообщили, что ВСУ проводят ночные учения (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Власти Ровенщины сообщили, что ВСУ проводят ночные учения (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

В ночь на воскресенье, 30 апреля, жители Ровенской области слышали громкий взрыв, из-за которого дрожали окна в домах и сработали сигнализации в авто.

Мэр Ровно Александр Третяк поспешил успокоить жителей региона, отметив, что проходят военные учения.

"Не вдаваясь в детали, могу только сказать, что военные проводят ночные учения, никаких внештатных ситуаций не возникало", - заявил Третяк.

Видео дня

Читайте также:
Украинские пограничники включают сигнал тревоги на границе с Беларусью — видео
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Военные учения Ровенская область

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X