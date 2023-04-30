В Ровенской области прогремел взрыв: власти заявили об учениях ВСУ
Власти Ровенщины сообщили, что ВСУ проводят ночные учения (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)
В ночь на воскресенье, 30 апреля, жители Ровенской области слышали громкий взрыв, из-за которого дрожали окна в домах и сработали сигнализации в авто.
Мэр Ровно Александр Третяк поспешил успокоить жителей региона, отметив, что проходят военные учения.
"Не вдаваясь в детали, могу только сказать, что военные проводят ночные учения, никаких внештатных ситуаций не возникало", - заявил Третяк.