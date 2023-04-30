В Ровенской области прогремел взрыв: власти заявили об учениях ВСУ 30 апреля, 00:35 Власти Ровенщины сообщили, что ВСУ проводят ночные учения (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

В ночь на воскресенье, 30 апреля, жители Ровенской области слышали громкий взрыв, из-за которого дрожали окна в домах и сработали сигнализации в авто.

Мэр Ровно Александр Третяк поспешил успокоить жителей региона, отметив, что проходят военные учения.

"Не вдаваясь в детали, могу только сказать, что военные проводят ночные учения, никаких внештатных ситуаций не возникало", - заявил Третяк.



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