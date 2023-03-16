Подоляк о пожаре в здании ФСБ: Проявление перехода России к внутреннему конфликту. С удовольствием наблюдаем 16 марта, 15:11 Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

В Офисе президента отреагировали на пожар в здании пограничной службы ФСБ в российском Ростове-на-Дону.

Об этом написал советник главы ОП Михаил Подоляк в Twitter.

«Любое здание ФСБ, горящее или взрывающееся в РФ, в частности в Ростовской области, однозначно указывает на то, что это проявление панических настроений, ослабление силового контроля и перехода РФ к большому внутреннему конфликту. Украина не вмешивается, но с удовольствием наблюдает…» — заявил он.

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16 марта в Ростове-на-Дону начался сильный пожар в здании пограничной службы ФСБ. По предварительным данным, причиной пожара стал взрыв на складе пограничного управления. Власти российского региона называют говорят о «замыкании электропроводки» внутри помещения.