Взрыв в Одессе: в полиции рассказали о состоянии пострадавшего

Пострадавший в результате взрыва машины в Одессе получил легкие телесные повреждения.

Об этом сообщил советник главы областной полиции Руслан Форостяк, пишет 112 Украина.

По его словам, мужчина находится в больнице. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

По факту инцидента полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.15 и ч.2 п.5 ст.115 (покушение на убийство) УК Украины.

Напомним, в ночь на 25 июня на территории Приморского района Одессы произошел взрыв легкового автомобиля, который был припаркован на улице Троицкой.

По предварительным данным, взрыв произошел в результате действия специального устройства, которое было установлено в передней части автомобиля.

Одесское издание Думская сообщало, что в результате взрыва пострадал руководитель охранной фирмы Самсон Андрей Бабенко.