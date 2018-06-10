10 июня 2018, воскресенье

Взрыв в ночном клубе в Сумах: опубликовано видео, как парень бросает гранату

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По предварительным данным, парня не пустили в здание охранники и он вернулся туда в балаклаве и с гранатой
Кадр видео

По предварительным данным, парня не пустили в здание охранники и он вернулся туда в балаклаве и с гранатой

Пресс-секретарь прокурора Сумской области Наталья Науменко опубликовала в Facebook видео, на котором видно, как злоумышленник срывает чеку и бросает гранату под ноги посетителям ночного клуба.

Инцидент произошел утром в воскресенье, 10 июня. По предварительным данным, парня не пустили в здание охранники и он вернулся туда в балаклаве и с гранатой. Его уже задержали.

Пострадали девять человек, их жизням ничего не угрожает.

Правоохранители расследуют взрыв гранаты в ночном клубе по 4 статьям Уголовного кодекса.

 

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