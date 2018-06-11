11 июня 2018, понедельник

Взрыв в ночном клубе в Сумах: медики рассказали о состоянии пострадавших

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Злоумышленнику будут избирать меру пресечения
Фото: НПУ

Злоумышленнику будут избирать меру пресечения

В Сумской областной больнице находятся шесть пострадавших в результате взрыва в ночном клубе.

Как сообщает ТСН со ссылкой на медиков, их прооперировали. Состояние пострадавших тяжелое, но стабильное, угрозы для жизни нет.

У всех множественные осколочные раны. У одного из мужчин проникающее ранение глаз, врачи пытаются спасти ему зрение.

Мужчине, который взорвал гранату, должны избрать меру пресечения.

Напомним, инцидент произошел утром в воскресенье, 10 июня. По предварительным данным, парня не пустили в здание охранники и он вернулся туда в балаклаве и с гранатой. Его задержали.

Пострадали девять человек.

Правоохранители расследуют взрыв гранаты в ночном клубе по 4 статьям Уголовного кодекса.

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