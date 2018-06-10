Взрыв в ночном клубе в Сумах: количество пострадавших увеличилось до 9

Кроме семи госпитализированных, за медицинской помощью также обратился охранник заведения и еще один посетитель

Количество пострадавших в результате взрыва гранаты в ночном клубе Луна в Сумах увеличилось до 9 человек.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на начальника управления охраны здоровья Сумской облгосадминистрации Сергея Бутенко.

По его информации, в результате взрыва были госпитализированы семеро посетителей заведения в возрасте от 20 до 34 лет, в том числе одна 20-летняя девушка.

"Двое пострадавших госпитализированы в Сумскую городскую больницу №5 в удовлетворительном состоянии, остальные – в областную клиническую больницу. Их состояние характеризуется как средней степени тяжести. Тяжелых осколочных ранений нет", – отметил чиновник.

Он также уточнил, что пять пострадавших размещены в различных отделениях областной клинической больницы – офтальмологическом, травматологическом, торакальном и сосудистой хирургии. С ними в двух операционных работают хирурги и сосудистые хирурги.

В пострадавшей девушки диагностированы повреждения век и глаза, с ней работают офтальмологи. У других пациентов – повреждения мягких тканей, травматические переломы фаланг пальцев и другие повреждения.

"Пока оснований говорить о том, что жизнь кого-то из них находится под угрозой, нет. Кроме семи госпитализированных, за медицинской помощью также обратился охранник заведения и еще один посетитель. Они будут лечиться амбулаторно", – рассказал Бутенко.

Напомним, что утром в воскресенье, 10 июня, в Сумах мужчина взорвал гранату в развлекательном заведении. Предварительно, подозреваемого не пустили в здание охранники и он вернулся туда в балаклаве и с гранатой.

Правоохранители расследуют взрыв гранаты в ночном клубе по 4 статьям Уголовного Кодекса Украины.