Россия атаковала Николаев баллистикой: один человек погиб, 15 раненых, среди них ребенок, повреждены АЗС и автомобили

1 ноября, 11:05
В Николаеве 1 ноября прогремел взрыв / Фото иллюстративное (Фото: Николаевская областная военная администрация)

В Николаеве 1 ноября прогремел взрыв / Фото иллюстративное (Фото: Николаевская областная военная администрация)

В субботу, 1 ноября, армия страны-агрессора России нанесла ракетный удар по Николаеву. В результате атаки есть погибшие и раненые.

Обновлено 11:05 Подразделения ГСЧС сообщили, что работали на месте происшествия, ликвидировали опасность и смывали разлитое топливо водой и воздушно-механической пеной, чтобы избежать возгорания, с участием химиков и пиротехников.

ГСЧС Николаевской области
Фото: ГСЧС Николаевской области

Медики и волонтеры Красного Креста также оказывали помощь пострадавшим, отметили в ГСЧС.

ГСЧС Николаевской области
Фото: ГСЧС Николаевской области
ГСЧС Николаевской области
Фото: ГСЧС Николаевской области

Обновлено 10:43 Начальник Николаевской ОГА Виталий Ким показал последствия ракетного обстрела города:

Обновлено 10:30 Виталий Ким сообщил, что оккупанты около 07:20 атаковали Николаев баллистической ракетой, предварительно Искандер М с кассетной боевой частью.

Один человек погиб. Еще 15 получили ранения различной степени тяжести, среди них ребенок с травмами средней тяжести.

Повреждена автозаправка и несколько автомобилей.

Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

«В результате ракетного удара по Николаеву есть раненые. Службы работают», — написал он.

До этого Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения, а затем сообщали о скоростной цели из временно оккупированного Крыма, которая двигалась в направлении Николаева.

Ночью в ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы шахедов. В Сумах сообщали о взрыве.

Редактор: София Хушвахтова

