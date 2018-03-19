Взрыв в многоэтажке Киева: конфликт произошел из-за квартирного вопроса

Во время обыска в квартире правоохранители обнаружили 500 патронов

При взрыве в подъезде многоэтажного жилого дома на улице Приречная в Оболонском районе Киева пострадали двое мужчин, их доставили в больницу.

Как сообщили в столичной полиции, причиной конфликта, по предварительным данным, стал спор о праве собственности и пользовании квартирой.

Во время обыска в квартире обнаружили и изъяли 500 патронов, гранату Ф-1 и сигнальную ракету. Боеприпасы направлены на экспертизу.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 15 (Покушение на преступление) и ч. 2 п. 5 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все участники конфликта и его обстоятельства.

Напомним, что 19 марта на улице Приречная в Оболонском районе Киева в подъезде одного из жилых домов прогремел взрыв.