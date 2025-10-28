В результате взрыва, произошедшего 28 октября, в многоквартирном доме на улице Тернопольской в Хмельницком разрушено 9 квартир, еще 15 — повреждены. Спасатели продолжают поисковые работы на месте происшествия, в частности ищут женщину 1973 года рождения.

Житель соседнего дома, Анатолий Стахов, рассказал Суспільному, что услышал взрыв и сразу выбежал на улицу, чтобы посмотреть, что произошло.

«Я как раз на кухне был. Даже испугался. Кто знает? Война. Может ракета. Страшный взрыв был», — отметил он.

Другая местная жительница, Мария, которая также живет рядом, рассказала, что думала, что была воздушная тревога.

«Мой дом напротив. Слышали сильный взрыв. Я думала, что это тревога. Бегом куртку на себя, и на улицу. Здесь дым был такой, что ничего не видно. Пыль, тьма и все», — сказала женщина.

Фото: Суспільне Хмельницький

Взрыв произошел около 15:00 в шестиэтажном доме. Сейчас рассматривается несколько версий происшествия, одна из которых — взрыв бытового газа, сообщил заместитель Хмельницкого городского головы Василий Новачок.

«Взрыв довольно таки серьезный. Поврежден очень сильно один подъезд. Предварительно выглядит так, что 18 квартир (по состоянию на 17:20) надо отселить. Соответствующая комиссия ищет людям жилье. Часть из этих квартир не подлежит ремонту. Соответственно, надо проводить серьезные строительные работы», — сообщил Василий Новачок.

На месте взрыва падают обломки дома, а спасатели продолжают поисковые работы. Сергей Тюрин сообщил, что женщина, которую ищут, могла находиться на месте взрыва. Есть также информация о травмированных.

«Кроме того, один человек получил ранения — это царапины от стекла, от взрыва. Психологический стресс получили четыре человека. Оказана была психологическая помощь, в госпитализации они не нуждались. Как вы видите, развернуты и пункты несокрушимости, и Красный Крест развернул свои палатки для того, чтобы люди могли получить первоочередную необходимую помощь», — отметил начальник Хмельницкой ОГА.

Сергей Тюрин также указал, что одна из возможных версий взрыва — детонация взрывного предмета. Полиция работает на месте и ведет следствие.

Представители Хмельницкого филиала ООО Газораспределительные сети Украины сообщили, что их работники пока не могут попасть в здание. По словам жителей, обращений в аварийно-диспетчерскую службу за последний год не было.

Полиция открыла уголовное производство по факту взрыва в многоэтажке, сообщила начальник сектора коммуникаций Главного управления Национальной полиции области Инна Глега.

28 октября местные Telegram-каналы сообщили о сильном взрыве в многоэтажке в Хмельницком, в результате чего разрушены три этажа.

Предполагалось, что причиной является утечка газа. В полиции Хмельницкой области также сообщали, что причиной взрыва в жилой многоэтажке стал бытовой газ.