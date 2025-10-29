В Хмельницком в результате взрыва в многоквартирном доме разрушены девять квартир, повреждены еще 15. Пострадали пять человек, среди них ребенок, сообщили в ГСЧС.

После взрыва в доме обнаружили тела двух погибших — женщины 1973 и мужчины 1983 года рождения, отметили спасатели. Тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. Устанавливаются также и причины взрыва.

Фото: ГСЧС Хмельницкой области

Фото: ГСЧС Хмельницкой области

На месте трагедии для пострадавших развернули палатки Украинского Красного Креста, Пункт незламности и Пункт психологической помощи.

Фото: ГСЧС Хмельницкой области

28 октября в Хмельницком взрыв частично разрушил многоэтажку: пострадали пятеро жителей. По предварительной информации, причиной взрыва в жилой многоэтажке стал бытовой газ, сообщили в полиции Хмельницкой области.