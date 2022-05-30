Пострадавшие — семья коллаборантов. Появилось видео взорванного автомобиля в Мелитополе
Автомобиль полностью уничтожен (Фото:РИА Мелитополь)
Появилось видео взорванного автомобиля в оккупированном Мелитополе. Его сняли российские пропагандисты, сообщает РИА Мелитополь.
Война России против Украины — главные события 30 мая
По версии пропагандистов, взрывное устройство было заложено в люке, а взрыв произошел, когда автомобиль проезжал мимо.
Автомобиль полностью уничтожен.
Пострадавшие — семья коллаборантов. Их имена оккупанты не разглашают.
Известно, что у женщины ранение груди, у мужчины множественные осколочные ранения туловища и переломы обеих ног.
Взрыв в Мелитополе прогремел утром 30 мая в районе ТЦ Квартал, где расположен дом коллаборанта Евгения Балицкого, провозгласившего себя «губернатором».
По данным СМИ, ранения получила Евгения Зайцева, которая работает на оккупантов. Она — племянница коллаборанта Балицкого.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.