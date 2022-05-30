Пострадавшие — семья коллаборантов. Появилось видео взорванного автомобиля в Мелитополе 30 мая, 12:27 Цей матеріал також доступний українською Автомобиль полностью уничтожен (Фото:РИА Мелитополь)

Появилось видео взорванного автомобиля в оккупированном Мелитополе. Его сняли российские пропагандисты, сообщает РИА Мелитополь.



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По версии пропагандистов, взрывное устройство было заложено в люке, а взрыв произошел, когда автомобиль проезжал мимо.

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Автомобиль полностью уничтожен.

Пострадавшие — семья коллаборантов. Их имена оккупанты не разглашают.

Известно, что у женщины ранение груди, у мужчины множественные осколочные ранения туловища и переломы обеих ног.

Взрыв в Мелитополе прогремел утром 30 мая в районе ТЦ Квартал, где расположен дом коллаборанта Евгения Балицкого, провозгласившего себя «губернатором».

По данным СМИ, ранения получила Евгения Зайцева, которая работает на оккупантов. Она — племянница коллаборанта Балицкого.

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