Россияне сообщили о покушении на фейкового «замминистра» в Мелитополе, оккупант госпитализирован 12 мая, 17:43 В оккупированном Мелитополе прогремел взрыв (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские оккупанты в пятницу, 12 мая, сообщили о покушении во временно захваченном Мелитополе на так называемого «заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ по Запорожской области».

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на следственный комитет РФ.

По словам оккупантов, в урне, расположенной у подъезда многоквартирного дома в Мелитополе, неустановленное лицо заложило взрывное устройство. Оно якобы было приведено в действие, когда «замминистра» выходил из подъезда.

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В результате, по словам россияне, оккупант получил травмы и был госпитализировали.

Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров говорил, что рано утром 12 мая в Мелитополе прогремел мощный взрыв.

В Мелитополе, который российские оккупанты превратили в военный город, систематически происходит «бавовна».

3 апреля в центре Мелитополя взорвалось авто коллаборанта Максима Зубарева. По данным Федорова, он лишился руки и ноги.

Он пошел на сотрудничество с российскими оккупантами одним из самых первых и возглавлял так называемую Акимовскую администрацию.

Перед этим сообщалось, что в районе Мелитополя взорвали электроподстанцию, которую используют российские войска.