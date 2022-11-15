В Мелитополе прогремел взрыв возле логова оккупантов — мэр 15 ноября, 09:44 Мэр Мелитополя сообщил о взрыве в городе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Утром во вторник, 15 ноября, в захваченном Мелитополе прогремел взрыв возле 24-го училища.

Как сообщил в Telegram мэр города Иван Федоров, в этом районе располагалось «очередное логово оккупантов».

По предварительной информации взрывной волной в соседнем доме выбило стекла до 4-го этажа.

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Туда сразу же поехали скорые, пожарные и полицейские оккупантов.

Местное издание РИА Мелитополь сообщает, что взрыв прогремел в квартире на первом этаже жилого дома.

По данным издания, в этом подезде проживает экс-депутат городского совета Дмитрий Трухин. О его судьбе пока ничего неизвестно.

11 ноября в Мелитополе прогремел взрыв в подъезде многоэтажки, где жил коллаборант Андрей Бойко.