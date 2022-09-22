В Мелитополе прогремел взрыв в районе центрального рынка: есть пострадавшие
Стали известны первые подробности взрыва в Мелитополе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Утром в четверг, 22 сентября, в оккупированном Мелитополе прогремел взрыв в районе центрального рынка. Есть пострадавшие.
Как сообщает местное издание РИА Мелитополь, по предварительной информации, подорвали магазин, в котором продавали военную форму.
Обстоятельства взрыва уточняются. Всех, кто находился в здании Дома быта закрыли внутри и не выпускают. Возле магазина, где произошел взрыв, лежат обгоревшие военные.
В пропагандистских СМИ сообщают, что пострадали три человека, но их жизни ничего не угрожает.
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