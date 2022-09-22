В Мелитополе прогремел взрыв в районе центрального рынка: есть пострадавшие

22 сентября, 11:10
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Стали известны первые подробности взрыва в Мелитополе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Стали известны первые подробности взрыва в Мелитополе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Утром в четверг, 22 сентября, в оккупированном Мелитополе прогремел взрыв в районе центрального рынка. Есть пострадавшие.

Как сообщает местное издание РИА Мелитополь, по предварительной информации, подорвали магазин, в котором продавали военную форму.

По свидетельству очевидцев, на месте происшествия лежал один человек в военной форме.

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Обстоятельства взрыва уточняются. Всех, кто находился в здании Дома быта закрыли внутри и не выпускают. Возле магазина, где произошел взрыв, лежат обгоревшие военные.

В пропагандистских СМИ сообщают, что пострадали три человека, но их жизни ничего не угрожает.

https://www.youtube.com/watch?v=Zn9IT6OkdBI
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Запорожская область Мелитополь Взрыв Война России против Украины

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