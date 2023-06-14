Взрыв в Мелитополе повредил железную дорогу, по которой оккупанты перевозят технику и награбленное
Взрыв произошел, когда по пути двигался вражеский поезд из города Днепрорудное (Фото:Иван Федоров/Телеграм)
В результате взрыва, произошедшего во вторник, 13 июня, во временно оккупированном Мелитополе, был поврежден участок железной дороги. По ней россияне транспортируют своих военных, технику и награбленное с прифронтовых территорий.
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram.
По его словам, взрыв произошел в «самый удобный момент», когда по пути двигался вражеский поезд из города Днепрорудное с украденной оккупантами железной рудой.
В результате оккупанты потеряли:
5 вагонов, которые сошли с рельсов и «легли отдыхать»,
50 метров пути и заблокирован логистический путь врага.
Федоров отметил, что россияне собрали военных для поиска диверсантов.
Он отметил, что оккупанты пытаются превратить Мелитополь в свой логистический центр.
Благодаря наличию развитой железнодорожной инфраструктуры и узловой станции оккупанты используют Мелитополь как главный транспортный хаб для перемещения военных сил и техники на Запорожскую линию фронта.
Кроме того, на обратном пути через город россияне вывозят награбленное из прифронтовых населенных пунктов в направлении Крыма или Новоазовска, а затем дальше в РФ.
«Однако с логистикой врага часто что-то случается. По уточненной информации, от вчерашнего взрыва в Мелитополе пострадал участок железной дороги», — написал Федоров.