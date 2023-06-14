Взрыв в Мелитополе повредил железную дорогу, по которой оккупанты перевозят технику и награбленное

14 июня, 15:48
Поделиться:
Взрыв произошел, когда по пути двигался вражеский поезд из города Днепрорудное (Фото:Иван Федоров/Телеграм)

Взрыв произошел, когда по пути двигался вражеский поезд из города Днепрорудное (Фото:Иван Федоров/Телеграм)

В результате взрыва, произошедшего во вторник, 13 июня, во временно оккупированном Мелитополе, был поврежден участок железной дороги. По ней россияне транспортируют своих военных, технику и награбленное с прифронтовых территорий.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

По его словам, взрыв произошел в «самый удобный момент», когда по пути двигался вражеский поезд из города Днепрорудное с украденной оккупантами железной рудой.

Видео дня

В результате оккупанты потеряли:

  • 5 вагонов, которые сошли с рельсов и «легли отдыхать»,

  • 50 метров пути и заблокирован логистический путь врага.

Федоров отметил, что россияне собрали военных для поиска диверсантов.

Он отметил, что оккупанты пытаются превратить Мелитополь в свой логистический центр.

Читайте также:
Том Купер
Том Купер
И это очень расстраивает. Тактический анализ боевых действий на юге Украины

Благодаря наличию развитой железнодорожной инфраструктуры и узловой станции оккупанты используют Мелитополь как главный транспортный хаб для перемещения военных сил и техники на Запорожскую линию фронта.

Кроме того, на обратном пути через город россияне вывозят награбленное из прифронтовых населенных пунктов в направлении Крыма или Новоазовска, а затем дальше в РФ.

«Однако с логистикой врага часто что-то случается. По уточненной информации, от вчерашнего взрыва в Мелитополе пострадал участок железной дороги», — написал Федоров.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Запорожская область Оккупант Мелитополь Иван Федоров Временно оккупированные территории

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X