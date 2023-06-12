В Мелитополе подорвали тепловоз оккупантов, который перевозил топливо на фронт — Федоров

12 июня, 17:27
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Мелитополь (Фото:inform.zp.ua)

Мелитополь (Фото:inform.zp.ua)

Во временно оккупированном Мелитополе подорвали российский тепловоз, который использовали для транспортировки топлива на фронт.

Об этом сообщил в Telegram мэр Мелитополя Иван Федоров.

«Не везет оккупантам Мелитополя с техникой — быстро изнашивается. По уточненной информации, сегодняшний ночной взрыв отменял вражеский тепловоз в локомотивном депо», — отметил Федоров.

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По его данным, россияне использовали эту технику для транспортировки топлива на фронт.

Федоров отмечал, что взрыв произошел приблизительно в полночь на западе временно оккупированного города.

Мэр напомнил, что это уже второй тепловоз оккупантов за последние два месяца, который досрочно выходит из строя.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Мелитополь Взрыв

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