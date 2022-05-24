Парализовали поставки оружия оккупантам: мэр Мелитополя рассказал подробности о взрыве в городе 24 мая, 08:05 Цей матеріал також доступний українською Мэр Мелитополя Иван Федоров (Фото:inform.zp.ua)

Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал подробности вчерашнего взрыва в городе.



Война России против Украины — главные события 24 мая

В эфире телемарафона он сообщил, что украинские спецслужбы, военные, а также мелитопольские партизаны совершили удачную спецоперацию.

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«Эта спецоперация касается парализации поставки оккупантами огнестрельного оружия и боеприпасов в город Мелитополя и ко всем оккупированным территориям. Думаю, что чуть позже украинские спецслужбы опубликуют детали этой спецоперации и сообщат, какие потери понес враг. Спецоперация сегодня проведена действительно успешно, она уже дала свои результаты», — заявил Федоров.

По его словам, это уже четвертая за последнюю неделю совместная работа спецслужб и партизан.

«Конечно, напряжение у коллаборантов и российских оккупантов растет», — подчеркнул Федоров.

23 мая оккупантам в Мелитополе раздавались взрывы и выстрелы. Местные СМИ сообщили, что украинское движение сопротивления снова повредило железнодорожные пути, по которым идет снабжение российской оккупационной армии.



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