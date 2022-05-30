Минимум двое раненых. В Мелитополе взорвали авто у здания назначенного оккупантами «губернатора» Запорожской области — что известно
Взорванный в центре Мелитополя автомобиль (Фото:Риа-Мелитополь via Telegram)
Утром 30 мая в центре оккупированного Мелитополя Запорожской области рядом с ТЦ Квартал взорвался автомобиль Mercedes. Торговый центр принадлежит Евгению Балицкому — коллаборанту, которого оккупанты назначили «губернатором» Запорожской области.
НВ рассказывает, что об этом известно на данный момент.
Взрыв за кафе Шторм с тремя пострадавшими
По данным РИА Мелитополь, взрыв прогремел в центре города около 7:50.
«У мелитопольцев, проживающих в районе улиц Героев Украины, Петра Дорошенко, Богдана Хмельницкого дрожали окна и стены в домах», — отмечается в соообщении.
Издание не исключает, что «сработали диверсанты». По состоянию на 8 утра над городом были видны клубы черного дыма.
Позже стало известно, что взрыв произошел за кафе Шторм между центральной площадью и ТЦ Квартал, который принадлежит Евгению Балицкому — коллаборанту, назначенному оккупантами руководителем Запорожской области.
Позже издание уточнило, что в результате взрыва пострадали две женщины и один мужчина. Оно опубликовало оказавшиеся в его распоряжении кадры, на которых видно, как на носилках медики несут раненую.
«Есть версия, что ранение получила Евгения Зайцева — дочь покойного Олега Балицкго, брата фейкового губернатора — предателя Украины Евгения Балицкого. По другой информации, ранение получила семья коллаборантов из Мелитопольского района», — говорится в сообщении.
Отмечается, что после взрыва оккупанты «изрядно перепугались», центральную площадь, на которой в ДК Шевченко находится так называемая военно-гражданская администрация оккупантов и коллаборантов, оцепили, а по улицам «ездит военная техника, воют сирены»
Подробности взрыва и видео автомобиля
В 10:49 РИА Мелитополь сообщило еще несколько подробностей о взрыве и пострадавших.
По его данным, взрыв был осуществлен с помощью устройства на дистанционном управлении.
Относительно личности пострадавшей есть две версии — это либо Евгения Зайцева, которая не только является племянницей «губернатора» Балицкого, но и сама работает на оккупантов. По другой версии, пострадавшая — жительница Мелитопольского района 1994 года рождения. Сами оккупанты имен пострадавших не разглашают.
«Есть также информация о том, что пострадал и мужчина 2001 года — получил множественные осколочные ранения, переломы обеих ног», — говорится в сообщении.
Издание отметило, что на место происшествия выезжало три автомобиля скорой помощи, «площадь Победы оцеплена орками», а «криминалисты изучают пакет во внутреннем дворе».
Вскоре появилось видео взорванного автомобиля, снятое российскими пропагандистами, и новые подробности.
«По версии рашистских СМИ, взрывное устройство было заложено в люке. А взрыв произошел, когда автомобиль проезжал мимо. Автомобиль полностью уничтожен. Пострадавшие — семья коллаборантов. Их имена оккупанты не разглашают», — говорится в сообщении.
По данным РИА Мелитополь, у пострадавшей женщины — ранение груди, у мужчины — осколочные ранения туловища и переломы обеих ног.
Комментарий мэра Мелитополя Ивана Федорова
Взрыв прокомментировал на онлайн-брифинге мэр Мелитополя Иван Федоров, подтвердив, что он произошел в центральной части города непоредственно рядом со зданием, принадлежащим Балицкому.
По словам Федорова, при взрыве точно пострадали люди, число пострадавших еще уточняется.
Мэр заявил, что есть две версии произошедшего:
- зачистка рашистами коллаборантов, которые недостаточно хорошо выполняют то, что они обещали;
- проявление сопротивления гражданского общества, которое могло объединиться с силовыми структурами.
Федоров добавил, что последнюю версию должны прокомментировать представители правоохранительных структур «немного позже».
«Сейчас идет детальная проверка рашистами всех объектов, которые находятся рядом с местом взрыва. Они ищут террористов. Уже объявили, что это террористический акт украинских нацистов. Но всю эту чушь мы много раз слышали. Есть один факт — то, что в Мелитополе у рашистов земля будет гореть под ногами, пока они с нее не уйдут», — пообещал мэр города.
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