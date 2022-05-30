Минимум двое раненых. В Мелитополе взорвали авто у здания назначенного оккупантами «губернатора» Запорожской области — что известно 30 мая, 16:03 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Взорванный в центре Мелитополя автомобиль (Фото:Риа-Мелитополь via Telegram)

Утром 30 мая в центре оккупированного Мелитополя Запорожской области рядом с ТЦ Квартал взорвался автомобиль Mercedes. Торговый центр принадлежит Евгению Балицкому — коллаборанту, которого оккупанты назначили «губернатором» Запорожской области.



НВ рассказывает, что об этом известно на данный момент.

Взрыв за кафе Шторм с тремя пострадавшими

По данным РИА Мелитополь, взрыв прогремел в центре города около 7:50.

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«У мелитопольцев, проживающих в районе улиц Героев Украины, Петра Дорошенко, Богдана Хмельницкого дрожали окна и стены в домах», — отмечается в соообщении.

Издание не исключает, что «сработали диверсанты». По состоянию на 8 утра над городом были видны клубы черного дыма.

Фото: ria-m.tv

Фото: ria-m.tv

Позже стало известно, что взрыв произошел за кафе Шторм между центральной площадью и ТЦ Квартал, который принадлежит Евгению Балицкому — коллаборанту, назначенному оккупантами руководителем Запорожской области.

Позже издание уточнило, что в результате взрыва пострадали две женщины и один мужчина. Оно опубликовало оказавшиеся в его распоряжении кадры, на которых видно, как на носилках медики несут раненую.

Фото: ria-m.tv

Фото: ria-m.tv

«Есть версия, что ранение получила Евгения Зайцева — дочь покойного Олега Балицкго, брата фейкового губернатора — предателя Украины Евгения Балицкого. По другой информации, ранение получила семья коллаборантов из Мелитопольского района», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после взрыва оккупанты «изрядно перепугались», центральную площадь, на которой в ДК Шевченко находится так называемая военно-гражданская администрация оккупантов и коллаборантов, оцепили, а по улицам «ездит военная техника, воют сирены»

Подробности взрыва и видео автомобиля

В 10:49 РИА Мелитополь сообщило еще несколько подробностей о взрыве и пострадавших.

По его данным, взрыв был осуществлен с помощью устройства на дистанционном управлении.

Относительно личности пострадавшей есть две версии — это либо Евгения Зайцева, которая не только является племянницей «губернатора» Балицкого, но и сама работает на оккупантов. По другой версии, пострадавшая — жительница Мелитопольского района 1994 года рождения. Сами оккупанты имен пострадавших не разглашают.

«Есть также информация о том, что пострадал и мужчина 2001 года — получил множественные осколочные ранения, переломы обеих ног», — говорится в сообщении.

Издание отметило, что на место происшествия выезжало три автомобиля скорой помощи, «площадь Победы оцеплена орками», а «криминалисты изучают пакет во внутреннем дворе».

Вскоре появилось видео взорванного автомобиля, снятое российскими пропагандистами, и новые подробности.

«По версии рашистских СМИ, взрывное устройство было заложено в люке. А взрыв произошел, когда автомобиль проезжал мимо. Автомобиль полностью уничтожен. Пострадавшие — семья коллаборантов. Их имена оккупанты не разглашают», — говорится в сообщении.

По данным РИА Мелитополь, у пострадавшей женщины — ранение груди, у мужчины — осколочные ранения туловища и переломы обеих ног.

Комментарий мэра Мелитополя Ивана Федорова

Взрыв прокомментировал на онлайн-брифинге мэр Мелитополя Иван Федоров, подтвердив, что он произошел в центральной части города непоредственно рядом со зданием, принадлежащим Балицкому.

По словам Федорова, при взрыве точно пострадали люди, число пострадавших еще уточняется.

Мэр заявил, что есть две версии произошедшего:

зачистка рашистами коллаборантов, которые недостаточно хорошо выполняют то, что они обещали;

проявление сопротивления гражданского общества, которое могло объединиться с силовыми структурами.

Федоров добавил, что последнюю версию должны прокомментировать представители правоохранительных структур «немного позже».

«Сейчас идет детальная проверка рашистами всех объектов, которые находятся рядом с местом взрыва. Они ищут террористов. Уже объявили, что это террористический акт украинских нацистов. Но всю эту чушь мы много раз слышали. Есть один факт — то, что в Мелитополе у рашистов земля будет гореть под ногами, пока они с нее не уйдут», — пообещал мэр города.

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