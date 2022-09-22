Оккупанты устроили теракт. Мэр Мелитополя рассказал подробности взрыва в районе центрального рынка 22 сентября, 12:15 Оккупанты устроили теракт в Мелитополе (Фото:inform.zp.ua)

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил подробности взрыва в захваченном городе, который произошел в районе центрального рынка утром в четверг, 22 сентября.

У себя в Telegram он написал, что оккупанты устроили теракт в людном месте, чтобы накануне псевдореферендума обвинить в терроре украинские власти.

«Сегодня на Центральном рынке Мелитополя, где всегда большое скопление людей, рашисты произвели взрыв и ликвидировали троих военных. Информацию о мирных гражданах уточняем», — отметил Федоров.

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Утром в четверг, 22 сентября, в оккупированном Мелитополе прогремел взрыв в районе центрального рынка. Сообщалось, что возле магазина, где произошел взрыв, лежат обгоревшие военные.



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