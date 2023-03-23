Утренний взрыв в Мелитополе: подорвали местного полицейского-коллаборанта, он в больнице с травмой ноги 23 марта, 12:58 Полицейкого-коллаборанта подорвали, когда он шел на работу (Фото:Иван Федоров/Telegram)

Утром в четверг, 23 марта, в Мелитополе подорвали местного полицейского-коллаборанта Сергея Сковырко.

Об этом сообщил мэр захваченного РФ города Иван Федоров в своем Telegram.

«Это полицейский-коллаборант Сергей Сковырко, шел на работу и свернул не туда. Хотя он „свернул не туда“ еще как только согласился на сотрудничество с врагом», — отметил он.

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В следкоме страны-агрессора РФ заявили, что «по пути следования на работу сотрудника полиции было заложено самодельное взрывное устройство».

Взрывчатка сработала, когда предатель проходил мимо.

Так называемый «член главного совета администрации Запорожской области» Владимир Рогов сообщил, что Сковырко госпитализирован с минно-взрывной травмой ноги.

Его состояние якобы стабильное.

Местное издание РИА Мелитополь опубликовало фото предателя.

Фото: РИА Мелитополь/Telegram

Там сообщили, что после оккупации региона Сковырко стал начальником участковых в фейковой полиции. Он всегда ставил свое авто у пожарной части, боялся, что его заминируют.

23 марта во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремел громкий взрыв. Он был слышен в разных районах города.

