Мэр Мелитополя раскрыл причины взрыва возле бизнес-центра коллаборанта Балицкого 26 октября, 13:50 Мэр Мелитополя рассказал, с чем связан взрыв авто возле бизнес-центра Балицкого (Фото:Telegram Иван Федоров)

Вчерашний взрыв возле бизнес-центра коллаборанта Евгения Балицкого в Мелитополе связан с борьбой двух кланов оккупационных властей города.

Об этом в эфире телемарафона сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, захватчики определили Мелитополь как «административный центр» Запорожской области и борются между собой за сферу влияния.

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«С одной стороны Генштаб Минобороны России, который представляет гауляйтер Евгений Балицкий. С другой — ФСБ, местным ставленником которых является Владимир Рогов», — отметил Федоров.

Он добавил, что здание, рядом с которым взорвалось авто, является знаковым: с первых дней оккупации оно было захвачено подразделениями ФСБ для размещения личного состава. Даже Балицкого перестали пускать в помещения.

Через несколько месяцев в здании разместились пропагандистские СМИ, которые транслировали свои передачи на всю временно оккупированную часть Запорожской области. Недалеко от здания находится телебашня, над которой оккупантам важно установить контроль.

«Поэтому вчера рашисты в очередной раз доказали, что ради захвата власти над ключевыми объектами готовы предпринимать крайние меры», — резюмировал Федоров.

