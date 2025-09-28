В Мелитополе украинские разведчики уничтожили «буханку» с российскими операторами дронов — видео

28 сентября, 14:56
Поделиться:
В Мелитополе украинские разведчики уничтожили группу российских операторов дронов (Фото: Скриншот видео ГУР / YouTube)

В Мелитополе украинские разведчики уничтожили группу российских операторов дронов (Фото: Скриншот видео ГУР / YouTube)

В Мелитополе Запорожской области бойцы украинской разведки провели спецоперацию, в результате которой ликвидировали четырех российских операторов дронов.

Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.

В субботу, 27 сентября, на территории авиагородка во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области произошел мощный взрыв.

Реклама

Также уточняется, что закрытая военная база российских оккупантов находилась под охраной, однако это не помешало украинским разведчикам.

В ходе операции был уничтожен автомобиль УАЗ, известный как «буханка». Внутри машины находились по меньшей мере четверо военных РФ — операторы беспилотных летательных аппаратов, которые погибли в результате взрыва.

В ГУР отмечают, что ликвидация автомобиля со специалистами по управлению дронами стала важным ударом по возможностям оккупантов осуществлять воздушную разведку и атаки на позиции украинских сил.

https://www.youtube.com/watch?v=wjyWAxWd4pQ

16 августа в результате операции ГУР во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области был уничтожен склад боеприпасов и российских военных, переброшенных на Запорожское направление.

Операция значительно ослабила логистику противника на Запорожском направлении и нанесла потери личному составу и технике российских захватчиков.

2 августа ГУР МО Украины совместно с движением сопротивления во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области провели спецоперацию, в результате которой погибли пять бойцов оккупационного подразделения Ахмат.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Запорожская область Мелитополь Война России против Украины Российская агрессия Украинская разведка

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies