В Мелитополе Запорожской области бойцы украинской разведки провели спецоперацию, в результате которой ликвидировали четырех российских операторов дронов.

Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.

В субботу, 27 сентября, на территории авиагородка во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области произошел мощный взрыв.

Также уточняется, что закрытая военная база российских оккупантов находилась под охраной, однако это не помешало украинским разведчикам.

В ходе операции был уничтожен автомобиль УАЗ, известный как «буханка». Внутри машины находились по меньшей мере четверо военных РФ — операторы беспилотных летательных аппаратов, которые погибли в результате взрыва.

В ГУР отмечают, что ликвидация автомобиля со специалистами по управлению дронами стала важным ударом по возможностям оккупантов осуществлять воздушную разведку и атаки на позиции украинских сил.

16 августа в результате операции ГУР во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области был уничтожен склад боеприпасов и российских военных, переброшенных на Запорожское направление.

Операция значительно ослабила логистику противника на Запорожском направлении и нанесла потери личному составу и технике российских захватчиков.

2 августа ГУР МО Украины совместно с движением сопротивления во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области провели спецоперацию, в результате которой погибли пять бойцов оккупационного подразделения Ахмат.