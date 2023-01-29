Оккупанты заявили об ударе украинских военных по мосту под Мелитополем
Запорожская область (Фото:zp.vgorode.ua)
Украинские военные атаковали мост под временно оккупированным Мелитополем Запорожской области, заявил глава захватнической псевдоадминистрации региона Евгений Балицкий в Telegram.
По его словам, ВСУ применили системы HIMARS по мосту через реку Молочную в селе Светлодолинское.
Украинские военные или официальные лица пока не сообщали о такой атаке.
Как отмечает Telegram-канал РИА-Мелитополь, мост был одним из стратегических для российской армии. Оккупанты перевозили этим путепроводом оружие, и неоднократно пытались восстановить мост после атак со стороны ВСУ.
20 января появилась информация об ударе ВСУ по сауне в Михайловке Запорожской области, где любил отдыхать офицерский состав оккупационных сил РФ. РИА-Мелитополь писал, что там прогремели три мощных взрыва.