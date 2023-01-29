Оккупанты заявили об ударе украинских военных по мосту под Мелитополем

29 января, 19:35
Поделиться:
Запорожская область (Фото:zp.vgorode.ua)

Запорожская область (Фото:zp.vgorode.ua)

Украинские военные атаковали мост под временно оккупированным Мелитополем Запорожской области, заявил глава захватнической псевдоадминистрации региона Евгений Балицкий в Telegram.

По его словам, ВСУ применили системы HIMARS по мосту через реку Молочную в селе Светлодолинское.

Украинские военные или официальные лица пока не сообщали о такой атаке.

Видео дня

Как отмечает Telegram-канал РИА-Мелитополь, мост был одним из стратегических для российской армии. Оккупанты перевозили этим путепроводом оружие, и неоднократно пытались восстановить мост после атак со стороны ВСУ.

Читайте также:
Десятки погибших оккупантов. В Новоайдаре Луганской области произошла «бавовна» в больнице, где лечились российские военные

20 января появилась информация об ударе ВСУ по сауне в Михайловке Запорожской области, где любил отдыхать офицерский состав оккупационных сил РФ. РИА-Мелитополь писал, что там прогремели три мощных взрыва.

Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Запорожская область Мелитополь Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X