Оккупанты заявили об ударе украинских военных по мосту под Мелитополем 29 января, 19:35 Запорожская область (Фото:zp.vgorode.ua)

Украинские военные атаковали мост под временно оккупированным Мелитополем Запорожской области, заявил глава захватнической псевдоадминистрации региона Евгений Балицкий в Telegram.

По его словам, ВСУ применили системы HIMARS по мосту через реку Молочную в селе Светлодолинское.



Украинские военные или официальные лица пока не сообщали о такой атаке.

Видео дня

Как отмечает Telegram-канал РИА-Мелитополь, мост был одним из стратегических для российской армии. Оккупанты перевозили этим путепроводом оружие, и неоднократно пытались восстановить мост после атак со стороны ВСУ.

20 января появилась информация об ударе ВСУ по сауне в Михайловке Запорожской области, где любил отдыхать офицерский состав оккупационных сил РФ. РИА-Мелитополь писал, что там прогремели три мощных взрыва.