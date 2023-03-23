В Мелитополе утром прогремел громкий взрыв
Жители Мелитополя слышали громкий взрыв (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Утром в четверг, 23 марта, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремел громкий взрыв.
Об этом в Telegram сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
По его словам, подробности уточняются.
Местное издание РИА Мелитополь сообщает, что взрыв был слышен в разных районах города.
«По ощущениям, либо работа партизан по подрыву очередного коллаборанта, либо рашисты сами неудачно покурили. После взрыва мелитопольцы слышали странный гул», — говорится в сообщении.
14 марта в Мелитополе при подрыве машины умер местный коллаборант Иван Ткач, который владел крупной частной транспортной компанией. Оккупанты «назначили» его «главой МУП Городской транспорт».