В Мелитополе утром прогремел громкий взрыв 23 марта, 07:22 Жители Мелитополя слышали громкий взрыв (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Утром в четверг, 23 марта, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремел громкий взрыв.

Об этом в Telegram сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, подробности уточняются.

Местное издание РИА Мелитополь сообщает, что взрыв был слышен в разных районах города.

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«По ощущениям, либо работа партизан по подрыву очередного коллаборанта, либо рашисты сами неудачно покурили. После взрыва мелитопольцы слышали странный гул», — говорится в сообщении.

14 марта в Мелитополе при подрыве машины умер местный коллаборант Иван Ткач, который владел крупной частной транспортной компанией. Оккупанты «назначили» его «главой МУП Городской транспорт».