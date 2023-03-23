В Мелитополе утром прогремел громкий взрыв

23 марта, 07:22
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Жители Мелитополя слышали громкий взрыв (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Жители Мелитополя слышали громкий взрыв (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Утром в четверг, 23 марта, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремел громкий взрыв.

Об этом в Telegram сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, подробности уточняются.

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Местное издание РИА Мелитополь сообщает, что взрыв был слышен в разных районах города.

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«По ощущениям, либо работа партизан по подрыву очередного коллаборанта, либо рашисты сами неудачно покурили. После взрыва мелитопольцы слышали странный гул», — говорится в сообщении.

14 марта в Мелитополе при подрыве машины умер местный коллаборант Иван Ткач, который владел крупной частной транспортной компанией. Оккупанты «назначили» его «главой МУП Городской транспорт».

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Запорожская область Мелитополь Иван Федоров Взрыв Война России против Украины

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