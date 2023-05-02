Утром в Мелитополе прогремел одиночный взрыв — мэр 2 мая, 09:42 «Хлопки» в оккупированном Мелитополе происходят регулярно (Фото:РИА Мелитополь)

Рано утром во вторник, 2 мая, в оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремел взрыв.

Об этом сообщил мэр города Иван Федоров в своем Telegram.

По его словам, одиночный взрыв слышали жители северных районов Мелитополя около 6:45.

После этого по улицам проехали полиция и скорая.

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«Обычно одиночный хлопок догоняет коллаборантов, поэтому ожидаем хорошие новости», — отметил он.

Другие детали Федоров не сообщил.

Издание РИА Мелитополь уточнило, что в городе после взрыва также прозвучали сирены. Там отметили, что по характеру звука «похоже на подрыв очередного коллаборанта».

Взрыв также хорошо слышали в районе Юровки, после этого туда направили еще и пожарные.

В Мелитополе, который российские оккупанты превратили в военный город, систематически происходит «бавовна».

3 апреля в центре Мелитополя взорвалось авто коллаборанта Максима Зубарева. По данным Федорова, он лишился руки и ноги.

Он пошел на сотрудничество с российскими оккупантами одним из самых первых и возглавлял так называемую Акимовскую администрацию.

Перед этим сообщалось, что в районе Мелитополя взорвали электроподстанцию, которую используют российские войска.