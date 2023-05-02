Утром в Мелитополе прогремел одиночный взрыв — мэр
«Хлопки» в оккупированном Мелитополе происходят регулярно (Фото:РИА Мелитополь)
Рано утром во вторник, 2 мая, в оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремел взрыв.
Об этом сообщил мэр города Иван Федоров в своем Telegram.
По его словам, одиночный взрыв слышали жители северных районов Мелитополя около 6:45.
После этого по улицам проехали полиция и скорая.
«Обычно одиночный хлопок догоняет коллаборантов, поэтому ожидаем хорошие новости», — отметил он.
Другие детали Федоров не сообщил.
Издание РИА Мелитополь уточнило, что в городе после взрыва также прозвучали сирены. Там отметили, что по характеру звука «похоже на подрыв очередного коллаборанта».
Взрыв также хорошо слышали в районе Юровки, после этого туда направили еще и пожарные.
В Мелитополе, который российские оккупанты превратили в военный город, систематически происходит «бавовна».
3 апреля в центре Мелитополя взорвалось авто коллаборанта Максима Зубарева. По данным Федорова, он лишился руки и ноги.
Он пошел на сотрудничество с российскими оккупантами одним из самых первых и возглавлял так называемую Акимовскую администрацию.
Перед этим сообщалось, что в районе Мелитополя взорвали электроподстанцию, которую используют российские войска.